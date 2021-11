Uno de los temas de la semana en la NFL fue claramente lo dicho por Aaron Rodgers, QB de Green Bay Packers, en el programa de Pat McCafee sobre el estado de su vacunación tras haber dado positivo de Coronavirus. Una de las estrellas de la liga volvió a estar bajo el foco hablar nuevamente sobre su situación.

"Sé que soy un modelo a seguir para mucha gente, y que lo que dije puede haberse malinterpretado. A esas personas, les pido perdón", expresó Rodgers en su columna semanal en el programa del ex pateador de despeje, Pat McCafee, aunque agregó que "me mantengo con la misma postura y las razones por las cuales tomé esa decisión".

"Soy un atleta, no un activista. Voy a volver a lo que sé hacer mejor: jugar fútbol americano. Compartí mi opinión. Todo acción siguiente la consultaré con mi equipo médico y no volveré a hablar sobre el tema", agregó la ex selección de primera, quien se perdió el partido de este fin de semana ante Kansas City Chiefs.

Green Bay Packers, Aaron Rodgers y Allen Lazard, multados

La NFL anunció que tanto la franquicia del Estado de Wisconsin, su mariscal estrella y uno de sus principales receptores serán multados esta semana. Los Packers deberán pagar una multa de $300 mil dólares por violar los protocolos de COVID, al saber de una fiesta de Halloween que hizo el equipo y no informar de ello a la liga.

Por su parte, Aaron Rodgers y Allen Lazard han sido multados en una suma de $14.650 dólares por la misma razón. La National Football League comunicó que la investigación está cerrada y no se realizarán más acciones con respecto al tema.