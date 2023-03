En el día de su cumpleaños, Justin Bieber dio por cancelada oficialmente su gira mundial "Justice World Tour" y aquí podrás conocer todos los shows que el canadiense no dará en este 2023.

Justin Bieber se encuentra cumpliendo este 1 de marzo del 2023 la suma de 29 años. Sin embargo, este día no es para nada festivo tanto para el cantante como para todos sus fanáticos pues el nacido en Norteamérica ha dado por cancelado todos sus shows para su gira Justice World Tour a raíz de sus problemas de salud.

En base a esto mencionado, cabe recordar que el cantautor se vio obligado a cancelar una gran cantidad de show a finales del 2022 debido a su problema de paralisis facial dentro de los cuales se encontraban sus 2 presentaciones en la Argentina. En aquel momento, la gran estrella confesó: "Tras abandonar el escenario, la extenuación me consumió y me di cuenta de que no estoy capacitado para seguir a este ritmo. Mi salud debe ser la prioridad número uno. Voy a tomarme un descanso temporal de las giras".

Los shows cancelados por Justin Bieber para este 2023:

Aclarado este panorama, se puede decir que más de 80 shows se han dado oficialmente por cancelados tras lo anunciado por la JusticeTourNews en Twitter. De esta manera, cada uno de los fanáticos que han comprado sus entradas verán un reembolso de las mismas según lo citado por el sitio especificado.

Principales shows cancelados:

Los eventos principales de Justin Bieber cancelados en este 2023 se han presentado en Inglaterra siendo Manchester y Londres las ciudades más importantes mientras que lo mismo se dio en Polonia, Alemania, España, Portugal, Italia y Países Bajos entre tantos otros países.

Por su parte, en Sudamerica llegó a tocar en Brasil mientras que en Argentina como en Chile canceló todas sus presentaciones debido a su problema de salud.