Zach Edey es la estrella de la Universidad Purdue y de la NCAA, y también compite en el March Madness 2023. Es uno de los posibles jugadores que se presentarán en el Draft 2023 de la NBA y aquí te contamos su historia.

Edey tiene 20 años y nació el 14 de mayo de 2002, en la ciudad de Toronto, Canadá. Mide 2,24 metros de altura, y juega en la posición de pívot, en la cuál se destaca, sobre todo, en la zona pintada. Sus comienzos en el baloncesto fueron en el Leaside High School de su ciudad natal.

Rápidamente mostró un gran nivel, por lo que se mudó hacia Florida, Estados Unidos, para asistir a la IMG Academy, un centro preparatorio y de entrenamiento para distintos atletas jóvenes. Allí continuó cosechando grandes actuaciones, que lo llevaron en 2020, en su segundo año, a recibir 3 ofertas para asistir a universidades con buenos programas de básquetbol.

Finalmente se decidió por aceptar la propuesta de Purdue, y allí se volvió determinante. En su primer año promedió 8.7 puntos, 4.4 rebotes y 1.1 tapones en 14 minutos de juego por partido e integró el Big Ten All-Freshman Team. Ya en su segundo año fue titular, y promedió 4,4 puntos, 7,7 rebotes, 1,1 asistencias y 1,2 tapones en 19 minutos por partido.

En su tercer año, durante la temporada 2022/23, fue en el cuál tuvo sus mayores logros y rendimientos. Ya que ganó 6 veces el premio Big Ten Player of the Week, fue elegido como el Big Ten Player of the Year, y promedió 22.3 puntos, 12.8 rebotes y 2.1 tapones por juego. En esta temporada se consagró campeón del Big Ten Tournament junto a Purdue, y actualmente está disputando el March Madness 2023.

Las mejores jugadas de Zach Edey en Purdue