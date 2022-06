La salida confirmada de Eduardo Salvio generó que Boca active a fondo el mercado de pases y por eso, recibió novedades positivas respecto a jugadores de la talla de Arturo Vidal y Edinson Cavani, aunque también aparecieron ciertos reveses y salidas o posibles bajas en el corto plazo. Todo esto, a 24 horas de la ida por los octavos de la Copa Libertadores ante Corinthians en Sao Paulo.

Los detalles del contrato que Salvio firmará con Pumas tras irse de Boca

Según reveló el medio TUDN, Eduardo Salvio firmará a cambio de dos temporadas tras haber sido contactado por el DT de Pumas, Andrés Lillini. Si bien no trascendieron las cifras del vínculo que tendrá validez a partir del 1 de julio, la oferta supera la rebaja que le propuso Boca al jugador en comparación al contrato que tenía en el Xeneize, a pesar de que, en la nueva propuesta, el sueldo iba a estar sujeto al dólar oficial. Nuevo rumbo.

Valoyes, el apuntado para reemplazar a Salvio

El periodista Leandro "Tato" Aguilera informó a través de su cuenta de Twitter que ahora todas las miradas de Boca apuntan hacia Diego Valoyes, jugador de Tallares de Córdoba. "Andrés Fassi, presidente de Talleres, ya lo sabe y el apuntado por Boca para reemplazar a Toto Salvio es: Diego Valoyes", comentó.

El colombiano de 25 años tiene las características que el consejo de fútbol busca para reemplazar a Salvio. Su edad, además, le permite a Boca esperanzarse con tenerlo mucho tiempo. A partir de ahora comenzarán las negociaciones con "La T". ¿Será el refuerzo ideal para Battaglia?

Revelaron que Vidal quiere jugar en Boca

El periodista Pablo Giralt contó en "Pelota Parada" (TNT Sports) un dato que nadie tenía. "Quiero contar algo más. El viernes a última hora hablé con alguien muy cercano a Arturo Vidal. Muy cercano... Y la pregunta mía fue: '¿Cómo están las cosas entre Vidal y Boca?'. La respuesta fue: 'Todo igual, estamos esperando un llamado de Riquelme'", reveló.

"Y repregunté: 'Arturo tiene ganas de jugar en Boca? ¿Quiere jugar en Boca?'. 'Sí', me respondieron", continuó Giralt. Y reflexionó: "Por ende, si Boca se pone en campaña y existe esa charla entre Riquelme y el representante de Vidal, por ahí se dio en las últimas horas, yo creo que Arturo Vidal tiene chances de jugar en Boca".

Al respecto de las chances reales de Boca de quedarse con el chileno, Giralt sostuvo: "Tiene chances... Está metido Flamengo, sí... Pero la respuesta que escuché y la sensación que me quedó después de esta charla con alguien de mi absoluta confianza es que están a la espera de un llamado y que Vidal quiere escuchar ese llamado de Boca. Por ende, atención, porque me parece que esto puede ser decisivo". ¿Habrá llamado de Riquelme?

En simultaneo, confirmaron que equipos como Galatasaray de Turquía e Inter Miami también quieren sumar en sus filas al chileno.

El representante de Cavani estuvo en Argentina

Walter Guglielmone, agente de Cavani, fue visto en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires y estallaron las especulaciones. ¿Llegó para hablar con dirigentes de Boca sobre el pase de Edinson? El Diario Olé informó que su presencia en el país se debió a otro pase.

Al parecer, Guglielmone llegó a Argentina para ultimar los detalles de la llegada de Edgar Elizalde a Independiente. El defensor de 22 años juega en Peñarol y está a un paso de sumarse al "Rojo". Lo de Cavani, lamentablemente para Boca, deberá seguir esperando: trascendió que quiere seguir en Europa hasta el Mundial de Qatar 2022. ¿Se dará en 2023?

La carta de despedida de Eros Mancuso

El juvenil de Boca buscaba salir del Xeneize en búsqueda de mayor continuidad, y al no arreglar la extensión de su contrato, en lugar de hacerlo mediante una cesión, el ex capitán de la reserva debió marcharse como agente libre, arreglando así con Estudiantes de La Plata para que sea su nuevo destino.

El nacido en Haedo de 23 años vivió toda su trayectoria futbolística en la Ribera y tras quince años, su rumbo será otro. Con lo duro que resulta salir del club en el que se crió y pasó gran parte de su vida, el lateral derecho abrió su corazón en Instagram y se despidió de Boca con un sentido posteo.

Talleres quiere a Almendra

Durante las últimas horas, Andrés Fassi, el presidente de Talleres, admitió que le interesaría contar con los servicios del mediocampista interno, más allá de que no tiene rodaje por un esguince de tobillo y porque Sebastián Battaglia lo relegó tras la discusión que mantuvieron hace algunos meses durante un entrenamiento. “¿Almendra? Me gusta”, expresó en diálogo con Radio La Red.

Payero, lejos de Boca

En diálogo con IP Noticias manifestó que aún no se han comunicado desde Boca con él pero que está al tanto del interés.

Por otro lado, el ex Banfield y actual jugador del Middlesbrough inglés dejó en claro lo que quiere de su futuro: "Por lo que hablo con mi representante, mis intenciones están en pensar en la pretemporada y en estar bien acá, en mi club. Si después llegan ofertas, me sentaré a pensarlo y lo decidiré". Así, si bien no descartó un regreso a Argentina en caso que las negociaciones avancen, sí remarcó que pretende seguir en su equipo actual y por ende, en Europa.

Cabe destacar que anteriormente, Sebastián Battaglia había manifestado que conocía a Payero de sus épocas en Banfield, donde el actual DT de Boca era el ayudante técnico de Julio César Falcioni, por lo tanto remarcó su intención de sumarlo en caso de confirmarse el interés.