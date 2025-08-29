Luego del papelón en la EFL Cup, Rúben Amorim dejó una frase que puso en jaque su futuro en Manchester United: “Odio a mis jugadores”

Manchester United viene de protagonizar un papelón frente a Grimsby Town por la EFL Cup, donde los comandados por Rúben Amorim quedaron eliminados en la segunda ronda, por penales, luego de remontar el resultado en el tiempo reglamentario.

Los ánimos del plantel, como así también del cuerpo técnico, no están de la mejor manera, y en la antesala a lo que será el partido contra Burnley por la fecha 3 de la Premier League, el entrenador de los Red Devils llamó poderosamente la atención con una frase en conferencia de prensa.

Al portugués le consultaron si logró recomponerse anímicamente de lo que ocurrió en la semana, principalmente porque en Europa comienza a mencionarse la chance de que Jim Ratcliffe le busque un reemplazo. “Para ser sincero con vosotros, cada vez que tenemos una derrota como esa me sentiré así. A veces diré que odio a mis jugadores, otras diré que los amo. Esa es mi forma de hacer las cosas”, exclamó.

Para continuar con su análisis y al querer explicar su postura, el DT de Manchester United fue tajante: “En ese momento estaba muy enfadado y decepcionado porque pensaba que habíamos hecho una buena pretemporada. Estábamos siendo regulares en nuestra forma de jugar. Jugamos más durante 30 minutos contra Fulham y luego jugamos de esa manera, estaba muy decepcionado con todo”, indicó. Y amplió: “Ahora llega un partido nuevo y estoy centrado en ello. Necesito vivir día a día, lo entiendo así”.

La conferencia de prensa continuó su curso, pero antes de pasar a otra pregunta por parte de los periodistas presentes, Amorim brindó mayores detalles de cómo se siente en este tipo de momentos, lo que provocó una gran repercusión en toda Inglaterra, como así también dejó su puesto en jaque: “A veces quiero dejar el Manchester United y a veces quiero estar aquí durante 20 años. A veces amo estar con mis jugadores y otras no quiero verlos. Hay mucha gente con experiencia que habla sobre cómo debería ser frente a la prensa, más tranquilo, más comedido, pero no seré así. He de aceptar quien soy y seré yo mismo. Por eso tengo la pasión que tengo. Tengo que mejorar esas cosas. Será difícil, pero ahora ya solo pienso en el próximo partido”, cerró.

¿Manchester United le busca un reemplazo a Rúben Amorim?

A todo esto, en los medios de comunicación de Inglaterra ya circulan dos nombres que pican en punta para reemplazar a Amorim. Uno es el técnico del elenco sensación en los últimos meses en el Reino Unido. Se trata de Oliver Glasner, DT del Crystal Palace, campeón de la FA Cup al derrotar al Manchester City y de la Community Shield al superar al Liverpool.

Y el otro es Gareth Southgate, que se encuentra sin dirigir después de su paso por la Selección de Inglaterra, en donde tuvo un proceso de 9 años consecutivos al frente de la mayor (antes, tres años al mando de la Sub 21) que se cortó tras perder la Final de la Eurocopa de Alemania 2024 con España.

