River hoy: el lamento de Gallardo, los antecedentes que ilusionan y la curiosa historia de Castaño

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este jueves 18 de septiembre de 2025, el día posterior a la caída ante Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Qué lamentó Marcelo Gallardo tras la derrota, la llamativa historia de Kevin Castaño, las épicas en Brasil que ilusionan a los hinchas y la baja sensible que tendría el Millonario para la revancha contra el Verdao.

Gallardo reveló qué fue lo que más le molestó de la derrota ante Palmeiras

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa luego de la caída de River ante Palmeiras y reveló que el gol al comienzo del encuentro fue lo que más le molestó: “Te duele, molesta, porque en series como estas que se abran partidos así, no solamente molesta, sino que es un golpe psicológico importante con un rival que te lo hace sentir, pero ese partido que teníamos pensado se nos hizo un poco cuesta arriba por esa desatención que es mérito del rival porque tiene buenos cabeceador y no habernos podido acomodar rápidamente después de ese golpe”.

Además, agregó: “Nos costó, tuvimos que esperar a la mitad para acomodar unas cosas, bajar el nerviosismo, el nivel emocional que habíamos sufrido y mostrar otra cara. Esto sucede y hay que tratar, en estas series que son muy al límite, tratar de que no pasen porque esos pequeños detalles hacen diferencia y golpean mucho”.

Castaño y una llamativa historia

“No tengas miedo, pues yo estoy contigo; no te desalientes, pues yo soy tu Dios. Te fortaleceré, si te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa”, fue el mensaje religioso que el volante del Millonario subió luego de la una de la madrugada en sus redes sociales.

Los antecedentes que ilusionan de cara a la revancha contra Palmeiras

River deberá revertir el resultado ante Palmeiras en Brasil si quiere avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores. Cabe recordar que ya lo hizo en 2015 ante Cruzeiro y frente a Gremio en 2018. En ambos casos, luego de conseguirlo, fue campeón del certámen más importante del continente.

Driussi, casi descartado para la vuelta

Sebastián Driussi salió lesionado ante Palmeiras. En un pique le tiró el isquiotibial izquierdo y no pudo continuar en cancha. Este jueves será sometido a estudios médicos para determinar el grado de su lesión, pero todo indica que se trata de un desgarro. En caso de confirmarse, el Gordo tendrá para tres semanas de recuperación y se perderá la vuelta ante Palmeiras del próximo miércoles.