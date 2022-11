“Y no, no, no… Dígale que no a esa pelota”, Ernesto Jerez no paraba de pronunciar el relato típico cuando se da un jonrón en la MLB. ¿Y cómo lo iba hacer? Philadelphia Phillies no paró de dar cuadrangulares en el Juego 3 de la Serie Mundial 2022 contra Houston Astros y la victoria llegó con un récord nunca antes visto en los 119 años de la Postemporada. ¡Lo sufrieron José Altuve y compañía!

Todo empezó cuando el Juego 3 de la Serie Mundial 2022 se pospuso por las inclemencias climáticas. Noah Syndergaard iba ser el abridor para los Phillies, Rob Thomson cambió de parecer y el lanzador nacido en Venezuela, Ranger Suárez, abrió el duelo y se quedó con el triunfo tras una salida de calidad: tres hits, cero carreras, cuatro ponches y una base por bola en cinco entradas.

¡La ofensiva lo respaldó! No uno, ni dos… Tres fueron los récords que alcanzaron, dos son marca única en la historia de la MLB, contra Houston Astros. Philadelphia Phillies se convirtió en el primer equipo que le conecta cinco jonrones a un mismo pitcher (Lance McCullers Jr.) en un juego de Serie Mundial. Eso no sería lo peor para José Altuve, Jeremy Peña, Yordan Álvarez y compañía.

Con los cinco cuadrangulares que los Phillies conectaron enla victoria por siete carreras a cero en el Juego 3 del ‘Clásico de Otoño’ 2022, el equipo de Philadelphia se sumó a Houston Astros en el Juego 5 de 2017 (se definió en entradas extras), Oakland Athletics en el Juego 3 de 1989 y New York Yankees en el Juego 4 de 1928, como los equipos que más jonrones dieron (5) en un solo juego en la historia de la Serie Mundial.

El récord de Phillies en Serie Mundial nunca antes visto en 119 años

Según informó John Clark, del canal NBC Sports (Deportes), Philadelphia Phillies obtuvo el récord de ser el equipo con la mayor cantidad de jonrones (17) en cualquier lapso de 6 juegos en casa de unos MLB Playoffs. La marca histórica que sufrieron Houston Astros de José Altuve y compañía nunca se había visto en los 119 años de la Postemporada.