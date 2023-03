No hay dudas, el juego de la NBA tuvo una evolución con la llegada de Stephen Curry. Ahora, todos quieren tirar de tres puntos y si lo hacen de una distancia más lejana, mejor aún. Por ese motivo, un excampeón con Los Angeles Lakers le propuso a la liga un cambio que no sería bueno para LeBron James: un tiro de cuatro puntos.

En principio no sería bueno para 'El Rey', ya que la mayor fortaleza de LeBron es atacar el aro, pero alguien duda que podría evolucionar su juego para ser efectivo con un tiro de cuatro puntos. La estrella de los Lakers ingresó a la NBA en la temporada 2003-04 con un promedio de efectividad del 29% en triples, pero llegó a tener un 40.6% de aciertos. ‘El Rey’ se adaptaría el cambio propuesto.

El primer campeonato de Stephen Curry con Golden State Warriors llegó en la temporada NBA 2014-15 y desde ese momento se empezó a ver el cambió que trajo ‘El Chef’ a la liga. Antes del 2015, dos jugadores promediaban al menos seis intentos de triple por juego, pero luego de esta fecha pasaron a ser 37 basquetbolistas con esta cifra. Steph necesita otro desafío.

Mychal Thompson, padre de Klay, fue dos veces campeón con Los Angeles Lakers y con la experiencia de haber jugado por 12 temporadas y ahora ser comentarista de la liga, explicó por qué la NBA debe hacer un cambio para tener un tiro de cuatro puntos que revolucionaría todo el baloncesto.

El cambio que le proponen a la NBA para tener un tiro de 4 puntos

“Todos se están enamorando del tiro de 3 puntos, es por eso que sigo abogando por un arco de 4 puntos. Por qué no el arco de 4 puntos en el piso, 30 pies, 33 pies hacia afuera y tener muchachos con rango como Damian Lillard, Klay Thompson, Stephen Curry, Bradley Beal y Devin Booker, y poner una línea de 4 puntos y agregar un poco más de emoción al juego. Así que una ventaja de seis puntos con 50 segundos para el final no es algo seguro”, explicó Mychal Thompson en el podcast ‘Murph and Mac’, del portal y emisora KNBR.