Lakers de LeBron y Davis regresan a estado que no veían desde hace meses

La Conferencia Oeste de la National basketball Association (NBA) está que arde con múltiples equipos jugándose la vida para clasificar a los Playoffs, entre ellos, Los Angeles Lakers de LeBron James, Anthony Davis, Austin Reaves y compañía.

Para nadie es un secreto que la campaña no ha sido fácil para los californianos, quienes luchan con todo por no quedarse fuera de la fiesta de la Postemporada por segunda zafra consecutiva, con la debilidad de no contar con el camiseta 6 en la recta final.

Sin embargo, los dirigidos por Darvin Ham han sabido engranar de forma correcta para cubrir el vacío que genera la ausencia de LeBron James, tanto así que recientemente han logrado lo que hace meses era impensado para aficionados del equipo.

Lakers quiere avanzar a Playoffs

Por primera vez desde hace meses, Los Angeles Lakers figura con promedio de .500 tras igualar su récord en 37 victorias y 37 caídas, algo que hace semanas no parecía que sucedería. Así, seguirán luchando hasta el final por colarse en la siguiente ronda.

Actualmente, los angelinos figuran en la octava casilla del Oeste (Play-In) a tan solo juego y medio de Golden State Warriors, poseedor del último boleto directo a Playoffs, con ocho partidos por disputar los cuales se convertirán en auténticas finales.