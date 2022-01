Los Angeles Lakers vuelve a estar con marca de .500 (mismo número de victorias y derrotas) en la temporada NBA 2021-22 y, tras una nueva caída, Russell Westbrook volvió a quedar en el paredón de las críticas por una mala actuación. LeBron James intentó salvarlo, pero…

Sacramento Kings venció 125 a 116 a los Lakers y Westbrook apenas anotó 8 puntos con 2 de 14 tiros de campo para continuar con una mala racha que lo tiene en el ojo del huracán. Russell ya empezó a solucionar un problema de su juego, pero apareció otro inesperado.

Westbrook cada vez registra menos pérdidas de balón, tan solo dos en los últimos tres juegos después de llegar a promediar por partido 4.5, pero ahora el problema llegó cuando se trata de meter el balón en la canasta. ¡Casi nada, no! Russell la pasa mal en Los Angeles Lakers.

“La palabra slump (mala racha) no es algo que aprendí... Lo resolveré y eso es todo”, afirmó Russell Westbrook sobre lo mal que está tirando. LeBron James también opinó sobre el tema y fue contundente sobre qué tiene que hacer Russ si quiere mejorar en los Lakers.

LeBron responde cómo se soluciona el problema de Westbrook en los Lakers

“Simplemente sigue trabajando... Está teniendo muy buena perspectiva de tiro, pero simplemente no caen (los disparos)”, afirmó LeBron James para revelar que el problema de Russell Westbrook en Los Angeles Lakers se resuelve no con un intercambio, si no con trabajo y más trabajo.