Se acerca la nueva temporada de la National Basketball Association (NBA), donde Los Angeles Lakers buscarán conseguir un nuevo campeonato. Naturalmente, LeBron James intentará liderar al equipo para lograr ese objetivo.

James siempre intenta armar el mejor equipo posible para competir por un anillo. El año pasado los Lakers hicieron muchos cambios, y uno de los jugadores que trajeron fue Carmelo Anthony, uno de los mejores amigos del Rey en la NBA.

Melo y Bron fueron rivales en la secundaria y se esperaba que ese enfrentamiento continúe en la liga, a lo Magic Johnson y Larry Bird. Sin embargo, a James le fue considerablemente mejor que a Anthony.

Pero eso no detuvo a LeBron, que reclutó a Carmelo con simples palabras. "Oye, te necesito", fue lo que le dijo LBJ a su amigo, de acuerdo a lo que el propio Melo confesó en el pódcast Million Dollaz Worth of Game en 2021.

LeBron reclutó a Carmelo

"Fue una llamada real, nada de falsedades. No lo esperaba de él. Quiero decir que hablamos de ello años antes de volver a estar juntos, pero lo escuché. Ese es mi hermano. Lo conozco desde que tenía 15 o 16 años. 'Oye, te necesito'. Di menos. No tienes que decir nada. Ya sé qué hora es cuando me llamas directamente. Era como 'El momento es ahora'", dijo.