´No me sorprende lo que hizo´: La declaración en contra de Draymond Green y Golden State Warriors

Golden State Warriors logró quedarse con el primer encuentro de la serie en las semifinales de la Conferencia Oeste de los NBA Playoffs 2022, ganándole en un partido que estuvo para cualquiera a los Memphis Grizzlies, 117-116.

Un justificativo de lo que fue la victoria ajustada de Stephen Curry y compañía fue la expulsión tempranera de una de las piedras fundamentales del equipo, Draymond Green. El jugador de los Warriors tuvo que irse a los vestidores luego de una flagrante 2, tan solo dos minutos antes de la finalización del segundo cuarto.

La falta, la cual no estuvo exenta de polémica, generó opiniones diversas alrededor de la liga, pero una de las palabras más esperadas fue la del jugador de los Grizzlies que recibió la dura mano de Green en el partido. Y Brandon Clarke, como era de esperarse, salió con los tapones de punta.

¿Qué dijo Brandon Clarke sobre Draymond Green?

Una de las declaraciones más buscadas tras la finalización del primer encuentro de la serie entre Warriors y Grizzlies iba a ser la de Brandon Clarke, tras recibir una dura falta por parte de Draymond Green, la cual culminó con la expulsión del jugador de Golden State.

"Lo conocemos por las faltas flagrantes que ha hecho durante su carrera", apuntó el jugador de los Grizzlies, quien además agregó que "veo estas faltas por parte de él desde que soy chico por televisión. No me sorprendió, creo que me pegó dos veces de manera fuerte en la jugada".