El ex entrenador en jefe de los New York Jets y Buffalo Bills, Rex Ryan, criticó al veterano estratega por las malas campañas del cuadro de Massachusetts en los últimos tres años.

El comienzo de la temporada 2022 de la National Football League (NFL) para New England Patriots no ha sido de los mejores, luego de ser apabullado por 7-20 ante Miami Dolphins, y todas las críticas de los aficionados apuntan hacia una persona: el entrenador Bill Belichick.

La falta de productividad tanto ofensiva como defensiva, sumado a la incapacidad para mover el ovoide, han provocado que los seguidores del equipo lancen dardos muy duros hacia el trabajo del estratega, incluyendo a personajes odiados por quienes apoyan a la franquicia.

Tal es el caso de Rex Ryan, ex entrenador en jefe de los New York Jets y Buffalo Bills, que invitado por el programa Get Up! de la cadena ESPN, fue enfático en afirmar que el único responsable del mal momento que viven los Patriots en NFL es Bill Belichick.

Enemigo de Patriots apunta contra Belichick



"Es su decisión. Cada factor en esa organización es decisión de Bill Belichick, se ganó ese derecho, pero volviendo al año pasado, trayendo a Nelson Agholor (receptor), ¿cómo funciona eso para ti? No te quejes de las armas. Tú escogiste esas armas", partió señalando el otrora head coach.

En esa línea, Ryan agregó sobre Belichick que "nadie puede abrirse. Todos estos movimientos que hiciste, no tienes armas, una de las razones es porque no puedes evaluarlos. Hiciste un mal trabajo al evaluar las armas", poniendo como ejemplo la elección de Matt Patricia y Joe Judge como coordinadores ofensivos.