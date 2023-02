Al tener en cuenta que Patrick Mahomes está lesionado, Tom Brady predijo qué puede pasar con el quarterback en el Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles.

Tom Brady predice qué puede pasar con Patrick Mahomes en el Super Bowl 2023 Chiefs vs. Eagles

Las finales de Conferencia terminaron, ya se conoce que Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles será el Super Bowl 2023 el domingo 12 de febrero a las 18:30 ET y, como es habitual, Tom Brady tomó su micrófono y habló sobre la acción en la NFL. En esta ocasión, Patrick Mahomes fue el protagonista de las declaraciones de TB12.

No es la primera vez que Brady habla de Mahomes. Tom se rindió al espectáculo del quarterback de los Chiefs en el podcast ¡Let's Go! (Vamos) y afirmó que “realmente me encanta ver jugar a Patrick, obviamente, porque aprecio lo que se necesita para ser ese tipo de líder que es todos los días para su equipo”.

Ahora llegó el turno de analizar el Super Bowl 2023. Mientras que Patrick Mahomes confesó que está lesionado y por eso no se sintió bien durante la final de la Conferencia Americana, Jalen Hurts no tuvo un buen partido en el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional porque también está lastimado. Las lesiones pasaron a ser el factor clave de la predicción de Tom Brady.

Mahomes tiene un esguince alto en el tobillo derecho y, aun así, logró registrar 29 de 43 pases completos, 326 yardas y dos pases de anotación para que Kansas City Chiefs avanzara al Super Bowl LVII. Por su parte, Hurts jugó con una articulación esternoclavicular (SC) torcida en el hombro derecho y tuvo 15 de 25 conversiones, 121 yardas y ningún toucdown aéreo, sí uno terrestre, en el título de Philadelphia Eagles en la final de la Conferencia Nacional.

“Vas al Super Bowl, Patrick se torció el tobillo, Jalen se lastimó el hombro. Cualquier cosa puede pasar en el primer cuarto del juego y, por supuesto, afectará el resultado. Entonces, si estás relegado a manejar el balón abajo en el marcador por 28 puntos, o lo que sea que estuvo allí en el último cuarto, no hay posibilidad de regresar en ese punto”, fue la predicción de Tom Brady en el podcast ¡Let's Go! (Vamos) sobre lo que puede pasar con Mahomes y Hurts en el Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles.