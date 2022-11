En una nueva jornada de la NBA 2022 este viernes 18 de noviembre, habrá una gran cantidad de partidos, siendo los más destacados son Philadelphia 76ers vs Milwaukee Bucks y Golden State Warriors vs New York Knicks. A continuación te contamos en esta nota los horarios y transmisión de cada juego.

Washington Wizards vs Miami Heat

PAÍS HORA España 01:00 (19/11) Argentina 21:00 Uruguay 21:00 Chile 21:00 República Dominicana 20:00 Puerto Rico 20:00 Estados Unidos 19:00 (ET) / 15:00 (PT) Perú 19:00 Venezuela 19:00 México 18:00 (CDMX)

Washington Wizards vs Miami Heat

PAÍS TV España NBA League Pass Estados Unidos NBA League Pass LATAM NBA League Pass

Cleveland Cavaliers vs Charlotte Hornets

PAÍS HORA España 01:30 (19/11) Argentina 21:30 Uruguay 21:30 Chile 21:30 República Dominicana 20:30 Puerto Rico 20:30 Estados Unidos 19:30 (ET) / 15:30 (PT) Perú 19:30 Venezuela 19:30 México 18:30 (CDMX)

Cleveland Cavaliers vs Charlotte Hornets

PAÍS TV España NBA League Pass Estados Unidos NBA League Pass LATAM NBA League Pass

Philadelphia 76ers vs Milwaukee Bucks

PAÍS HORA España 01:30 (19/11) Argentina 21:30 Uruguay 21:30 Chile 21:30 República Dominicana 20:30 Puerto Rico 20:30 Estados Unidos 19:30 (ET) / 15:30 (PT) Perú 19:30 Venezuela 19:30 México 18:30 (CDMX)

Philadelphia 76ers vs Milwaukee Bucks

PAÍS TV España Movistar+ #Vamos (8 y 50) / Movistar+ #Vamos Bar (304) / Movistar+ Lite Estados Unidos ESPN / Streaming Star+ LATAM ESPN / Streaming Star+

Chicago Bulls vs Orlando Magic

PAÍS HORA España 02:00 (19/11) Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Chile 22:00 República Dominicana 21:00 Puerto Rico 21:00 Estados Unidos 20:00 (ET) / 16:00 (PT) Perú 20:00 Venezuela 20:00 México 19:00 (CDMX)

Chicago Bulls vs Orlando Magic

PAÍS TV España NBA League Pass Estados Unidos NBA League Pass / Streaming FuboTV LATAM NBA League Pass

Houston Rockets vs Indiana Pacers

PAÍS HORA España 02:00 (19/11) Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Chile 22:00 República Dominicana 21:00 Puerto Rico 21:00 Estados Unidos 20:00 (ET) / 16:00 (PT) Perú 20:00 Venezuela 20:00 México 19:00 (CDMX)

Houston Rockets vs Indiana Pacers

PAÍS TV España NBA League Pass Estados Unidos NBA League Pass / Streaming FuboTV LATAM NBA League Pass

Memphis Grizzlies vs Oklahoma City Thunder

PAÍS HORA España 02:00 (19/11) Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Chile 22:00 República Dominicana 21:00 Puerto Rico 21:00 Estados Unidos 20:00 (ET) / 16:00 (PT) Perú 20:00 Venezuela 20:00 México 19:00 (CDMX)

Memphis Grizzlies vs Oklahoma City Thunder

PAÍS TV España NBA League Pass Estados Unidos NBA League Pass / Streaming FuboTV LATAM NBA League Pass

Dallas Mavericks vs Denver Nuggets

PAÍS HORA España 02:30 (19/11) Argentina 22:30 Uruguay 22:30 Chile 22:30 República Dominicana 21:30 Puerto Rico 21:30 Estados Unidos 20:30 (ET) / 16:30 (PT) Perú 20:30 Venezuela 20:30 México 19:30 (CDMX)

Dallas Mavericks vs Denver Nuggets

PAÍS TV España NBA League Pass Estados Unidos NBA League Pass / Streaming FuboTV LATAM NBA League Pass

New Orleans Pelicans vs Boston Celtics

PAÍS HORA España 02:30 (19/11) Argentina 22:30 Uruguay 22:30 Chile 22:30 República Dominicana 21:30 Puerto Rico 21:30 Estados Unidos 20:30 (ET) / 16:30 (PT) Perú 20:30 Venezuela 20:30 México 19:30 (CDMX)

New Orleans Pelicans vs Boston Celtics

PAÍS TV España NBA League Pass Estados Unidos NBA League Pass / Streaming FuboTV LATAM NBA League Pass

Utah Jazz vs Phoenix Suns

PAÍS HORA España 03:00 (19/11) Argentina 23:00 Uruguay 23:00 Chile 23:00 República Dominicana 22:00 Puerto Rico 22:00 Estados Unidos 21:00 (ET) / 17:00 (PT) Perú 21:00 Venezuela 21:00 México 20:00 (CDMX)

Utah Jazz vs Phoenix Suns

PAÍS TV España NBA League Pass Estados Unidos NBA League Pass / Streaming FuboTV LATAM NBA League Pass

Golden State Warriors vs New York Knicks

PAÍS HORA España 04:00 (19/11) Argentina 00:00 (19/11) Uruguay 00:00 (19/11) Chile 00:00 (19/11) República Dominicana 23:00 Puerto Rico 23:00 Estados Unidos 22:00 (ET) / 18:00 (PT) Perú 22:00 Venezuela 22:00 México 21:00 (CDMX)

Golden State Warriors vs New York Knicks

PAÍS TV España NBA League Pass Estados Unidos ESPN / Streaming Star+ / Streaming FuboTV LATAM ESPN / Streaming Star+

Los Angeles Lakers vs Detroit Pistons

PAÍS HORA España 04:30 (19/11) Argentina 00:30 (19/11) Uruguay 00:30 (19/11) Chile 00:30 (19/11) República Dominicana 23:30 Puerto Rico 23:30 Estados Unidos 22:30 (ET) / 18:30 (PT) Perú 22:30 Venezuela 22:30 México 21:30 (CDMX)

Los Angeles Lakers vs Detroit Pistons