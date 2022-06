Carlos Vela confirmó su continuidad en LAFC: 'No me quiero ir hasta que gane un título'

Mucho se habló sobre la continuidad de Carlos Vela en Los Angeles FC. Ahora, la Major League Soccer (MLS) puede estar tranquila y confiada de que el ariete mexicano continuará defendiendo los colores de la oncena californiana.

A finales de este mes expira su contrato actual, por ello, más de un aficionado estaba nervioso al respecto, dado que su capitán y máxima figura no terminaba de acordar con la directiva del club una extensión de contrato que lo mantuviese en suelo norteamericano.

Antes del compromiso de la Semana 16 entre LAFC y New York Red Bulls, el azteca confirmó la noticia para generar una sensación de tranquilidad absoluta en California, e iniciar una nueva era junto a los refuerzos de lujo, Giorgio Chiellini y Gareth Bale.

Carlos Vela: Se queda

"Era cuestión de tiempo", sentenció Vela sobre la renovación de su contrato, donde seguirá siendo capitán del club en la búsqueda de títulos, algo que destacó como factor importante al momento de volver a plasmar su firma en un contrato de LAFC.

"Estoy muy contento de poder seguir aquí. Hasta que no gane un título no me quiero ir. Es algo que me motivó a seguir y ojalá pueda ser este año", enfatizó Carlos.