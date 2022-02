La crisis es total. La paciencia es nula y las ganas de abuchear ya son enormes. La situación de Los Angeles Lakers no para de empeorar en la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) gracias a sus rendimientos y resultados totalmente devastadores.

Este domingo volvieron a quedar en ridículo en lo que fue tal vez la peor derrota de toda la campaña. Ante New Orleans Pelicans y en el Crypto.com Arena, llegaron a estar 30 puntos abajo y terminaron 95 a 123. Tanto LeBron James como Russell Westbrook fueron los más criticados en la paliza.

Durante el juego, los Lakers tuvieron 23 pérdidas de balón, la mayoría de ellas errores insólitos de comunicación o de precisión. Tanto James como Westbrook tuvieron siete turnovers cada uno, y los abucheos comenzaron a llegar en el tercer cuarto, cuando se estiró la desigualdad.

Russ terminó otra decepcionante noche de muchas que ya tiene en la temporada con 16 puntos, 6 rebotes y tan solo una asistencias. Tras el juego, se le preguntó sobre los abucheos que llovieron, y fiel a su manera de ser, el #0 respondió sin pelos en la lengua.

Russell Westbrook y su reacción a los abucheos

De acuerdo a Jacob Rude, redactor en Silver Screen and Roll, el base dice que los abucheos no le molestan y que no se los lleva a su casa tras los partidos. "Tengo tres hermosos hijos en mi hogar, mi esposa, no me llevaré eso a casa".