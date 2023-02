El legado de Michael Jordan en la NBA es eterno. De eso no hay dudas. Así que, con motivo del cumpleaños número 60 de la leyenda de Chicago Bulls, es el 17 de febrero de 2023, Bolavip recordó cuando MJ reveló qué lo hizo el mejor jugador del mundo. ¡Mensaje para LeBron James!

La grandeza de LeBron en la NBA lo hace estar ligado a Jordan en la conversación del GOAT y justo en la temporada en la que se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos, el escritor Anthony J. Robbins, conocido como Tony Robbins, recordó la entrevista en la que MJ le respondió que lo hizo el mejor jugador del mundo.

Mientras que LeBron James le respondió a Shaquille O’Neal que sí era el GOAT de la NBA porque “me elegiré a mí mismo por encima de cualquiera que haya jugado este juego”, hasta el momento la postura de Michael Jordan era no considerarse como el mejor jugador de la historia porque “no jugué contra todos los grandes jugadores antes que yo y esos fueron los jugadores que influyeron en mi juego”. Ahora, todo cambió.

Más allá que terminó con seis títulos en Chicago Bulls y un invicto de 6 – 0 en Finales de la NBA, el mismísimo Jordan admitió que su mejor habilidad era el hecho de dejarse entrenar: “Era una esponja agresiva para aprender”. Desde esa virtud empezó a trabajar lo que lo hizo el mejor jugador del mundo.

Michael Jordan reveló qué lo hizo el mejor jugador del mundo

“Michael Jordan. ¿Recuerdas que lo entrevisté hace años? Y dije: ‘¿Qué te hace el mejor del mundo? ¿Es la habilidad? ¿Es el talento? ¿Son las habilidades? ¿Es la experiencia? ¿Es el entrenamiento?' Y fue tan increíble. Dijo: ‘Tony, puedo decirte la verdad y no sonará como una falsa modestia’. Él dijo: ‘Ni siquiera entré en el equipo de baloncesto de la escuela secundaria, segundo año. Fui eliminado’. Él dijo: ‘Lo que pasa es que todos los días me exijo más de lo que nadie podría esperar. No compito con otras personas. Compito con lo que soy capaz’”, fue la respuesta de Michael Jordan a Anthony J. Robbins en un video que se publicó el 9 de agosto de 2022 en el canal de YouTube ‘Tony Robbins‘.