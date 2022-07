Lo más difícil no es llegar a la cima sino mantenerse, dice el adagio popular de la vida. Y eso fue lo que le pasó a Michael Jordan en la NBA. Cuando Chicago Bulls completó el primer ‘Three-Peat’ (tres títulos consecutivos) y ‘Air’ fue el MVP de las Finales, llegó una inesperada decisión.

Más allá de la leyenda que parecía no ser de este planeta, Jordan se mostró lo más humano posible el 6 de octubre de 1993. Michael decidía retirarse de la NBA tras jugar por 9 temporadas y ganar 3 títulos con los Bulls. Las especulaciones empezaron en 3, 2, 1…

Durante las Finales de la Conferencia Este 1993 entre Chicago Bulls y New York Knicks, la NBA tenía en marcha una investigación para comprobar si Michael Jordan había quebrantado alguna regla de la liga sobre el tema de las apuestas. Por ese motivo, se instaló la teoría que MJ se retiró para crear una distracción y no ser suspendido.

“He escuchado muchas especulaciones sobre por qué dejo de jugar, pero siempre se lo he dicho a la gente que me conoce y a los medios que me han seguido, cuando pierdo la motivación y el sentimiento de probar algo como jugador de baloncesto, ese será el momento de retirarme del juego. Siempre lo he dicho que no iba a dejar que ustedes (la prensa) me sacaran del juego, así que no piensen que fue por ustedes. La decisión es mía. Llevo jugando aquí nueve años y es hora que juegue a otra cosa”, dijo Michael Jordan en la conferencia prensa que anunció el primero de sus tres retiros de la NBA.

Michael Jordan reveló la verdadera razón por la que se retiró la primera vez de la NBA

Con la teoría que Michael Jordan desmintió sobre el supuesto retiro para evitar una sanción por apuestas, la muerte del padre de MJ, James Jordan, el 23 de julio de 1993, se convirtió en parte fundamental de la revelación sobre por qué se retiraba por primera vez de la NBA.