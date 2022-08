En una historia que parece de película, un hombre fue encontrado culpable por robar anillos de Super Bowl de New England Patriots y venderlos en subastas. Bolavip te cuenta los detalles.

FBI condena hombre en New Jersey por hacerse pasar por Tom Brady y vender anillos del Super Bowl

La realidad, en ciertas oportunidades, supera la ficción: Cinco años atrás, New England Patriots lograba la remontada más grande en la historia del Super Bowl para salir victorioso (y campeón) ante los Atlanta Falcons en el NRG Stadium de Houston, Texas.

Tom Brady y James White fueron los grandes héroes de la noche para un conjunto de Bill Belichick que logró lo imposible en una noche inolvidable. En esa misma velada, comenzaría a gestarse un plan difícil, pero alcanzable, por parte de un hombre de New Jersey.

Scott Spina, un hombre de hoy 25 años oriundo de Roseland, New Jersey, vio su oportunidad: Logró hacerse pasar por un ex jugador y le compró a unos de los campeones uno de los clásicos anillos que se le dan al ganador de la National Football League (NFL), aunque su plan no llegó lejos.

Scott Spina fue condenado este martes 30 de agosto a 36 meses de prisión federal luego de ser encontrado culpable de falsificar su identidad para poder obtener los anillos que se le dan a familiares y amigos de los campeones del Super Bowl, ligeramente más pequeños que los que reciben los jugadores.

¿Cómo lo hizo? El hombre de residencia en New Jersey logró comprar uno de los originales de un jugador que luego dejaría el equipo esa temporada, con lo que se reporta que fue al menos un cheque falso, y con ese artículo intentó encargar los anillos antes mencionados.

¿Cómo se relaciona el delito con Tom Brady?

Lo increíble es que Spina, dentro de todos los jugadores que tenía para seleccionar la identidad, invirtió a lo grande: Según el documento oficial del FBI, se hizo pasar por este jugador al llamar a Ring Company, encargados de la confección de los anillos, para una operación donde se pedían tres artículos con la inscripción "Brady".

Obviamente, la misma nunca fue constatada por el GOAT, y la situación fue reportada a las autoridades... luego de conseguir la bijouterie. Spina logró engañar a la compañía, quienes si bien sospecharon, llegaron tarde a darse cuenta del amaño: En febrero de 2018, vendió uno de ellos por US$337 mil.

Luego de que se arrestará al hombre y se haga el proceso judicial, el mismo Spina fue quien se declaró culpable de los delitos, siendo sentenciado a la pena antes mencionada, sumada a una restitución de US$63 mil al jugador que engaño.