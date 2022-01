¡Qué semana para el GOAT y su equipo! Tom Brady quiere pensar en una sola cosa que son los Playoffs y conseguir otro anillo más en la NFL con Tampa Bay Buccaneers, pero desde el domingo, el tema principal de la liga ha sido el escándalo protagonizado por Antonio Brown.

El receptor que tenía antecedentes problemáticos y que fue apadrinado por Brady, decepcionó al QB y a la franquicia tras abandonarlos en el medio del partido ante los New York Jets mientras iban perdiendo, y todo parece indicar que no seguirá en los Bucs, a pesar de que no fue cortado todavía.

Esto es uno de varios problemas que tiene el equipo en la posición de Wide Receiver. Mike Evans y Rob Gronkowski deberán cargar con mucho peso, porque además de AB, Chris Godwin es otro que se perderá el resto de la campaña con una lesión. Ante esto, requieren ayuda de inmediato.

Tampa Bay Buccaneers y Tom Brady tienen su arma secreta

Por fortuna para Tom y compañía, el reemplazo estaba a la vista y fue quién atrapó el touchdown ganador este domingo: Cyril Grayson. Este receptor muy poco conocido tiene la confianza de su mariscal y con la recepción ganadora ya tiene también el cariño de la hinchada.

Cyril Grayson tiene 27 años y recién jugó sus primeros minutos de fútbol americano profesional este año con los Bucs. De todas maneras, ya se hizo notar con poco rodaje: 10 recepciones, 212 yardas y 2 touchdowns. Con Brown y Godwin fuera, puede ser clave en la parte final del año.