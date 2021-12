'La Bruja es Jordan': Ex Selección Argentina compara a MJ con Juan Sebastián Verón

Si bien se tenía una noción de lo que fue la figura de Michael Jordan durante sus mejores años en la National Basketball Association (NBA), gracias a la serie The Last Dance pudimos apreciar con lujo de detalles el comportamiento que tenía con sus compañeros de Chicago Bulls y con sus rivales.

Resulta curioso, pero a raíz de este documental exhibido por Netflix es que son varios los deportistas de todo ámbito que se atreven a comparar la actitud de ciertas figuras que, incluso fueron sus compañeros, con la forma en que Su Majestad interactuaba con sus cercanos.

Tal es el caso del ex jugador de la Selección Argentina, y que hoy juega en Boca Juniors, Marcos Rojo, quien ni corto ni perezoso aseguró que durante su paso por Estudiantes de La Plata tuvo a un compañero que se portaba muy similar a Jordan, nada menos que Juan Sebastián Verón.

Comparan a Michael Jordan con la 'Bruja' Verón



"Yo estaba viendo la serie con mi señora y le decía: 'La Bruja es así'. No te dejaba que te relajaras ni un poco. Los enloquecía a los chicos que él veía que podían hacer las cosas bien. La práctica empezaba a las 10 y él a las 9 se iba solo al gimnasio. No existía esa costumbre y menos en la Argentina", partió señalando el ex Manchester United en diálogo con Infobae.

En ese sentido, Rojo agrega que "ahora que vi la serie de Jordan entendí muchas cosas de Verón. Y lo que debía sentir. Porque si las cosas iban mal caía todo sobre él. La historia salió bien y todos “Verón, Verón”. Pero si las cosas hubieran ido mal habrían caído en él. Y si no exigía al máximo al resto la iba a terminar pagando él. Por eso estaba tirado, como te contaba, y le decía a mi señora: 'La Bruja es Jordan, ja, era igual'".

Finalmente, el central contó una anécdota que muestra el carácter Jordanesco de Verón, indicando que "una mañana, yo había llegado primero y estaba solo tomando el té. Pasa y se sienta. Así, de una. Entonces, me mira y me dice “¿sabés por qué voy al gimnasio?”. “No sé, para estar más fuerte”, le respondo. “No, porque cuando yo llegué acá en el 2006, el gimnasio estaba de adorno (...) Tienes que ayudar a que tus compañeros cambien su forma de pensar. En el fútbol nunca les van a regalar las cosas. Si ustedes no están preparados nunca van a lograr nada".