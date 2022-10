Una de las imágenes que dejó la Semana 6 de la temporada 2022 de National Football League (NFL), fue el reclamo que realizó Tom Brady a sus compañeros de Tampa Bay Buccaneers tras la derrota ante Pittsburgh Steelers.

Fue previo al mediotiempo del partido jugado en Pensilvania, donde el mariscal de campo reprendió con dureza a la línea ofensiva de su equipo, en un video que generó más de 10 millones de reproducciones en redes sociales.

Esta actitud de Brady generó mucha reacción encontrada entre los fanáticos, cuestionando la autoridad que tiene el nuevo entrenador de Buccaneers, Todd Bowles, quien salió a responder si es que la leyenda de NFL tiene un trato especial dentro del equipo.

¿Brady tiene trato especial en Buccaneers?



"Él trabaja duro como cualquier otro. Sobre un tratamiento especial, algunos otros jugadores han faltado a reuniones y prácticas, pero eso no es publicitado porque no son él. Viene con el reconocimiento. No hay que preocuparse por ello", manifestó el estratega en conferencia de prensa.

En la derrota de Buccaneers ante Steelers, Tom Brady registró 25 pases completos en 40 intentos, para recorrer 243 yardas, con un touchdown, dos intercepciones y cinco sacks, en una campaña de su equipo en NFL 2022 muy irregular, con tres triunfos y tres caídas.