Parte de Sudamérica está a la expectativa de lo que pueda ocurrir con una de las plazas de Conmebol para el Mundial de Qatar 2022. Es que si bien la selección de Ecuador piensa en la Copa del Mundo, el caso Byron Castillo lo pone en riesgo de ser descalificado e ilusiona a los seleccionados de Chile y Colombia con una posible clasificación. Todo puede pasar en este caso que ya fue elevado a las oficinas de la FIFA.

Hace pocas semanas explotó el caso de Byron Castillo, lateral derecho de la selección ecuatoriana, que jugó varios partidos en las últimas Eliminatorias Conmebol. Sin embargo, a este jugador se lo acusa de no haber nacido en dicho país y sí en Nariño, Colombia, por lo que no sería elegible para jugar en la 'Tricolor'. Esto explotó en toda Sudamérica, sobre todo en Chile y Colombia que podrían sacar provecho de esto para llegar al Mundial de Qatar 2022, luego de haberse quedado afuera por no lograr la clasificación a través de la Eliminatorias.

En Ecuador, dan por hecho que Castillo es 100 por ciento ecuatoriano, pero en Chile creen tener posibilidades ante el reclamo que ya fue elevado hacia la FIFA e irán hasta las últimas consecuencias. Por lo pronto, aquí te hacemos un repaso con toda la cronología de lo que sucede respecto a este caso.

En Chile y Colombia crece la expectativa y en Ecuador confían: ¿cuándo se conocerá el veredicto de FIFA?

Se acerca la fecha para la definición del caso Byron Castillo. Según varios medios, el veredicto de FIFA se conocerá el próximo viernes 10 de junio. Chile y Colombia están a la expectativa por si el organismo mundial elimina a Ecuador. En tanto, desde Ecuador confían en que el veredicto no afecta su participación en Qatar 2022. ¿Qué sucederá?

Byron Castillo es multado por Conmebol

Byron Castillo sigue de mal en peor. A su caso, se confirmó una multa por parte de Conmebol debido a ciertas infracciones que cometió en su participación en la Copa Sudamericana con Barcelona de Ecuador.

Todos los documentos que confirman que Byron Castillo es colombiano

El diario Marca reveló dos documentos que dan prueba de la nacionalidad colombiana de Byron Castillo. Se trata de la partida de nacimiento donde el jugador fue bautizado el 25 de diciembre de 1996. El otro documento muestra un registro que confirma a Castillo en la base de datos de la Sanidad Pública Colombiana. A su vez, Redgol publicó todas las pruebas que confirmarían que el jugador sí es de Colombia.

Gustavo Alfaro defiende a Byron Castillo

El técnico de la selección ecuatoriana volvió a hablar del caso Castillo y cuestionó "todo el daño" que le están haciendo al jugador en estos momentos. A su vez, confía en que "habrá justicia".

Periodista ecuatoriano carga contra la selección de Chile

Edwin Encalada Bonce, periodista ecuatoriano, cargó contra la selección de Chile en medio del caso Castillo. Cuestionó que 'La Roja' pueda llegar al Mundial y hasta utilizó una pelea entre Paulo Díaz y Benjamín Kuscevic durante un amistoso para liquidar a este seleccionado.

Las pruebas de Carlezzo contra Byron Castillo y el artículo de FIFA que complica a Ecuador

Eduardo Carlezzo no sólo aseguró que Castillo es colombiano, si no que dio varias pruebas al respecto como sus huellas dactilares y la falsificación de documentos de parte de Ecuador. A su vez, adelantó que un artículo particular de FIFA complica a Ecuador en su chance mundialista.

En Chile crecen las esperanzas de ir a Qatar 2022 tras conferencia de Carlezzo

Las redes sociales de Chile saltaron por lo alto tras la conferencia de prensa que dio Eduardo Carlezzo sobre las pruebas que comprueban que Castillo es colombiano. Mira lo mejor de las reacciones chilenas, que se esperanzan con ir a Qatar 2022.

Eduardo Carlezzo filtra que en Ecuador reconocen que Byron Castillo es colombiano

Eduardo Carlezzo, abogado de Chile en el caso Castillo, reveló que desde Ecuador verificaron que el jugador es de origen colombiano. Las declaraciones del letrado pueden cambiar rotundamente el panorama y la posible decisión de FIFA.

Ecuador empata ante México sin participación de Castillo

Ecuador no pudo pasar del empate ante México en un amistoso disputado en Chicago. Byron Castillo se quedó en el banco de suplentes.

Se definió el futuro de Byron Castillo, ¿dónde jugará?

Tras varias especulaciones y rumores, Byron Castillo ya tiene definido cuál será su próximo equipo tras confirmarse su salida de Barcelona de Ecuador. Aquí todos los detalles de su fichaje por un equipo del exterior.

Ecuador vence a Nigeria con minutos de Byron Castillo

El primer amistoso de Ecuador en la fecha FIFA de junio lo enfrentó con su par de Nigeria donde ganó por 1-0 con gol de Pervis Estupiñán. Byron Castillo entró al comienzo del segundo tiempo.

Chilavert, duro contra Ecuador y defiende a Chile por el caso Castillo

El histórico arquero paraguayo, José Luis Chilavert, habló en Deportes13 sobre el caso Byron Castillo. No sólo que cuestionó a todo Ecuador, sino que también opinó que Chile debería ir al Mundial.

Alfaro se reencuentra con Byron Castillo tras superar otros problemas legales

Byron Castillo enfrentó ciertos problemas legales, que pusieron en duda su llegada a la selección de Ecuador para los amistosos de esta Fecha FIFA de junio. Sin embargo, pudo resolverlos y unirse al combinado de Gustavo Alfaro. El entrenador lo recibió con los brazos abiertos en una imagen que se volvió viral.

Además del caso Castillo, nuevo escándalo sacude a Ecuador

Gustavo Alfaro se gana un nuevo problema con la imprudencia de un futbolista de la selección de Ecuador, quien ocasionó un grave accidente en otro país. ¿De quién se trata y qué fue lo que hizo?

Ya hay fecha para la resolución del caso Byron Castillo

Antena 2 de Colombia adelantó que ya habría una resolución por parte de FIFA por el caso Byron Castillo y hasta adelantó la fecha en que esto se daría a conocer. Hay expectativa tanto en Colombia, como en Chile y en Ecuador por la decisión del organismo mundial.

Abogado ecuatoriano destroza ilusiones de Chile: "Ecuador no se toca, ya está en Qatar"

El abogado Roberto Bonafont explicó en DirecTV Sports que Ecuador no tendría problemas en ir a Qatar 2022, pero que sí habría una chance de que Byron Castillo pueda recibir algún tipo de advertencia o castigo por parte de FIFA respecto a la situación de su nacionalidad. Las ilusiones en Chile empiezan a decaer.

Francis Cagigao adelanta que habrá novedades pronto sobre el caso Castillo

Según el director deportivo de la Selección Chilena, en los próximos días habría novedades sobre la resolución del caso Byron Castillo por parte de FIFA. ¿Qué posibilidades hay de que La Roja pueda ir a Qatar 2022?

Eduardo Berizzo: "Hay dos escenarios posibles y uno es ir al Mundial"

El técnico argentino fue presentado como nuevo entrenador de la Selección Chilena y habló sobre el caso Castillo, en donde dejó esperanzas para el público del país trasandino de cara a la posibilidad de ir al Mundial de Qatar.

Ricardo Caruso Lombardi enciende la polémica en Chile por el caso Byron Castillo

El siempre polémico técnico argentino, Ricardo Caruso Lombardi, ironizó con el caso Byron Castillo y dejó una burla para todo Chile respecto a su posible llegada a Qatar 2022.

Diego Forlán da su opinión sobre el caso Byron Castillo

El exjugador uruguayo Diego Forlán habló sobre lo que será el Mundial de Qatar 2022 y dio su opinión sobre el caso Castillo. "Hablé con gente en Uruguay que conoce del caso y me dijeron que..."

Los clubes que pretenden fichar a Byron Castillo

Varios clubes del exterior pretenden hacerse con los servicios de Byron Castillo. En México, hay varios equipos que lo pretenden, al igual que un viejo conocido de Brasil y hasta en Europa lo consideran como un gran lateral para proyectar. ¿Dónde jugará la próxima temporada?

Byron Castillo recibe convocatoria de Ecuador para amistosos de junio

Ecuador jugará una serie de amistosos preparatorios para Qatar 2022 en la ventana internacional de junio y Gustavo Alfaro, su entrenador, convocó a Byron Castillo en medio de la disputa legal con Chile, que está en manos de FIFA.

Bichi Borghi revela otro caso Castillo y recibe una contundente respuesta

Claudio Bichi Borghi, exentrenador de la selección de Chile, reveló que otro futbolista del seleccionado ecuatoriano nació en Colombia, en una entrevista con Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Rápidamente, la acusación llegó a oídos de este jugador, quien le respondió rápidamente.

Exagente de Byron Castillo apunta contra él: "Tenemos pruebas de muchas cosas"

Carlos Yazbek, exagente de Castillo, reveló en una nota con el diario La Tercera que tiene información importante sobre la supuesta nacionalidad de su exrepresentado, con quien también tiene una disputa en la Justicia. "A ver, nosotros tenemos pruebas de muchas cosas más. El tema de la nacionalidad y las Eliminatorias lo maneja la federación, no Byron Castillo", explicó.

Antonio Valencia sale en defensa de Byron Castillo: "Tienes un Mundial por jugar"

La palabra de uno de los últimos referentes del fútbol ecuatoriano en defensa de Byron Castillo se han tomado con mucha fuerza tanto en Ecuador como Chile. "Tú eres fuerte, recuerda que nuestro camino es de lucha", expresó.

Byron Castillo rompe en llanto en pleno partido y su futuro estaría lejos de Barcelona

La situación por su caso llevó a Byron Castillo a pedir el cambio en pleno partido de la Liga ecuatoriana. A su vez, se dispararon los rumores por una posible salida de Barcelona, mientras que su técnico Jorge Célico le brindó su apoyo y lo destacó.

Castillo no pudo salir de Ecuador para jugar por Copa Sudamericana

El lateral derecho no pudo viajar con Barcelona SC para jugar por Copa Sudamericana ante Metropolitanos de Venezuela y rápidamente se dispararon las especulaciones sobre este hecho por el caso que investiga FIFA. Aquí te contamos la verdad sobre su ausencia en dicho viaje.

Italia se baja definitivamente de la chance de ir a Qatar 2022 por el caso Castillo

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, sentenció definitivamente las posibilidades de que Italia pueda ir al Mundial en caso de que FIFA le saque el cupo a Ecuador por el Caso Castillo. "La plaza es para Sudamérica", dijo.

Chile prepara logística para Qatar 2022

La confianza en Chile es tan grande que irán al Mundial que ya estuvieron preparando la logística en caso de que les den la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Lo reveló el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

Registro Civil ecuatoriano responde: "Byron Castillo es ecuatoriano"

Fernando Alvear, director general del Registro Civil ecuatoriano, le respondió a varios medios de comunicación chilenos que le preguntaron por la nacionalidad de Byron Castillo.

Piero Hincapié: "Castillo es cien por ciento ecuatoriano"

Salen a la luz más defensas en favor de Byron Castillo. Esta vez fue su compañero de selección Piero Hincapié quien dio a conocer sus sensaciones por este caso.

Lasarte, ex DT de Chile, reveló que antes ya quisieron denunciar el caso Castillo

Martín Lasarte, quien dejó su cargo de técnico de Chile, reveló que en el partido que tuvo ante Ecuador pidió los puntos por la mala inclusión de Byron Castillo. "Respecto al tema de pedir los puntos, hay un antecedente que no se habla mucho, pero nosotros hicimos el reclamo en su momento. Alguien me avisó de esa situación en el partido frente a Ecuador, se hizo el reclamo a la CONMEBOL o la FIFA, no recuerdo", dijo.

Iván Hurtado se preocupa por el caso Castillo: "Es un problema no menor"

El excapitán de la selección de Ecuador dialogó con Bolavip Chile en donde brindó su parecer respecto al caso Byron Castillo. Además, vaticinó lo que podría pasar en caso de la que la 'Tricolor' se quede afuera de Qatar 2022.

Hernán Galíndez: "Sé que Byron Castillo es ecuatoriano"

El arquero de la selección de Ecuador y Universidad de Chile dio a conocer su opinión sobre el caso Castillo. A su vez, la prensa peruana aseguró que por estas declaraciones, el guardameta fue amenazado.

Italia busca aprovechar el caso Castillo para meterse en Qatar 2022

El portal Calcio Mercato sorprendió al poner como candidato a reemplazar a Ecuador en el Mundial de Qatar 2022 a Italia. ¿Por qué los italianos podrían ir al Mundial en reemplazo de los ecuatorianos y no Chile o Colombia?

Arturo Vidal se burla del caso Castillo y la polémica respuesta de Felipe Caicedo

Tras el título de la Copa Italia con Inter, se viralizó una publicación en redes sociales del chileno Arturo Vidal donde se burla de Ecuador por el caso Castillo con una foto junto a Felipe Caicedo. En tanto, el propio delantero ecuatoriano le respondió, pero su mensaje no agradó en su país.

Periodista ecuatoriana explota por el caso Castillo en FIFA

La periodista ecuatoriana Marcela Caicedo estalló en Twitter por el caso Byron Castillo e ironizó con la posible clasificación de Chile al Mundial de Qatar 2022. ¿Qué fue lo que dijo?

Las sanciones que le pueden caer a Ecuador por el caso Castillo

El abogado de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), Eduardo Carlezzo, espera que haya una resolución de FIFA en 30 días. En tanto, espera que puedan darle a Ecuador hasta cuatro sanciones por falsificación de documentos y alineación indebida de jugadores.

El antecedente del fútbol femenino en el que confía Chile

Según EFE, Chile se ampara en un antecedente ocurrido en la previa al Mundial de Fútbol Femenino 2019 en el cual FIFA descalificó a una selección africana por incluir jugadoras que no cumplían con los requisitos para ser convocadas. ¿Qué sanción les cayó?

FIFA da su primera respuesta por el caso Byron Castillo

La denuncia que interpuso la Federación Chilena de Fútbol ha llegado a FIFA, que ha tomado una decisión respecto al posible incumplimiento de Byron Castillo con los criterios de convocatoria. A su vez, el organismo mundial ha abierto la posibilidad para que la FEF pueda presentar su posición en este aspecto.

Abogado de la FEF asegura que Ecuador estará en Qatar 2022

Celso Vásconez, abogado externo de la Federación de Fútbol de Ecuador, habló sobre el caso Castillo y buscó terminar con todas las polémicas y las chances de Chile de clasificar al Mundial de Qatar 2022. "Ecuador no corre ningún riesgo de perderse el Mundial", aseguró.

Presidente de la Federación Ecuatoriana rompe el silencio

El presidente de la FEF, Francisco Egas, se manifestó por primera vez sobre el caso Byron Castillo y buscó llevar tranquilidad a todo Ecuador respecto a este tema.

Club que formó a Byron Castillo envuelto en más de 70 casos de irregularidades de identidad

RedGol reveló que el Club Sport Norte América, que está en la tercera división ecuatoriana, tiene 73 casos de jugadores con irregularidades en su identidad, que fueron registrados en los últimos diez años. Esta revelación puede ser vital para el futuro de la investigación sobre el caso Byron Castillo, ya que el jugador se formó en dicha institución.

Dos asistentes de Martin Lasarte continúan en Chile

Según reveló el exayudante de campo de Martín Lasarte, Sebastián Eguren, a ESPN dos miembros del staff técnico del extécnico de Chile todavía permanecen en dicho país a la espera de lo que pueda ocurrir con el caso Byron Castillo.

FIFA ya recibió el caso Byron Castillo y ahora queda esperar

En Chile ya saben que la FIFA ha recibido el caso de Byron Castillo, el cual será estudiado para ver si se irá a fondo o no con dicha denuncia. La ANFP fue notificada sobre la recepción del organismo mundial sobre el reclamo y lo única que deben hacer es esperar.

Periodista ecuatoriano pide "incendiar al fútbol chileno"

El periodista ecuatoriano Vito Muñoz arremetió con todo contra el fútbol chileno, a quien acusó de ser corrupto en una columna que escribió. "Siempre la trampa y la corrupción ha sido la distinción del fútbol chileno", dijo.

Léider Preciado: "Los tumaqueños son más ecuatorianos que colombianos"

El exjugador de la selección de Colombia es del mismo pueblo donde supuestamente nació Byron Castillo y sorprendió con sus declaraciones respecto a la polémica del caso.

En Chile ya se ilusionan con el Mundial y analizaron el grupo que les tocaría

Se hizo viral una publicación que muestra a un programa de la televisión chilena analizando los posibles rivales que le tocaría a la selección 'roja' en caso de ganar el caso Byron Castillo. Se tratan de los rivales que fueron sorteados en el Grupo A que integra Ecuador.

Los argumentos de Chile para ganar el caso

En Chile dan crédito a la denuncia y creen que posee los suficientes argumentos para que prospere. Así, la selección chilena clasificaría al Mundial de Qatar 2022. Aquí te contamos cuáles son esos argumentos.

Alfaro se manifestó sobre el caso Castillo

Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Ecuador, también se manifestó sobre la denuncia de Chile presentada ante FIFA y descartó que ese reclamo pudiese llegar a buen puerto.

La llamativa reacción de Castillo y sus compañeros de selección

Byron Castillo se manifestó en su cuenta de Instagram respecto a la denuncia de Chile por su supuesta mala inclusión. A su vez, recibió respuestas en el mismo tono de varios de sus compañeros de la selección de Ecuador.

Abogado de Castillo habla sobre el caso

José Massú, abogado de Byron Castillo, habló sobre el caso y dio a conocer su pensamiento respecto a los reclamos de Chile. "Byron Castillo ha sido, es y será hasta el día que se muera ecuatoriano", llegó a decir a una radio ecuatoriana.

Comunicado de la Federación Ecuatoriana por la denuncia de Chile

La Federación Ecuatoriana de Fútbol lanzó un comunicado donde "rechazan categóricamente cualquier intento de desestabilizar" a la institución con los reclamos conocidos públicamente. A su vez, reafirmaron que Byron Castillo es legalmente ecuatoriano.

Chile anuncia oficialmente su denuncia ante FIFA

Este viernes 6 de mayo se conoció de forma oficial la denuncia de la Federación Chilena de Fútbol contra Ecuador por la mala inclusión de Byron Castillo por no ser elegible para jugar en el seleccionado. Aquí todos los detalles sobre el reclamo que presentaron desde Chile.

Abogado de Chile promete Mundial para Chile

Eduardo Carlezzo, abogado de la Federación de Fútbol de Chile, habló sobre el caso Castillo y las posibilidades chilenas de llegar al Mundial de Qatar. Fue tan optimista que asegura que 'La Roja' estará en la cita mundialista.

Extécnico de Castillo dijo que había irregularidades con sus papeles

El técnico argentino Claudio Borghi sembró la polémica en Ecuador con unas declaraciones para RedGol donde confesó que Byron Castillo tenía problemas con sus papeles. ¿Qué dijo al respecto y qué piensa del caso?

Chile amenaza con hacer denuncias en el TAS y FIFA

Chile se pronunció de forma oficial por primera vez sobre la chance del caso Byron Castillo y dio a conocer que irá hasta las últimas consecuencias por lograr sacar provecho de la situación. Avisó que denunciará esto ante la FIFA y ante el TAS.

El caso en el rugby que podría perjudicar a Ecuador

Un caso de descalificación por mala inclusión de un rugbier hizo que España se quede sin Mundial para 2023. Es un caso muy parecido al de Byron Castillo y podría ser tomado como precedente luego de que la World Rugby se expidió ante ello de tal manera.

Chile tiene ventaja sobre Colombia si descalifican a Ecuador

La Selección Chilena tiene mucho para ganar en el caso de Byron Castillo por ciertos motivos, pero sobre todo porque serían los beneficiados en llegar a Qatar 2022 si es descalificado Ecuador.

¿Tiene efecto una posible denuncia contra Castillo y Ecuador?

El abogado FIFA, José David Jiménez, dio su parecer sobre el caso Castillo y supo elevar aún más la polémica en Chile y Colombia debido a su opinión. Para él, el caso no prosperará.

Chile decide tomar cartas en el asunto

El caso fue seriamente estudiado en Chile y para pelear por la justicia y que Ecuador sea descalificado tomó una fuerte decisión: la contratación de un abogado especialista en este tipo de casos, que ya tuvo un famoso antecedente.

Ecuador se manifiesta ante el caso Byron Castillo

Tras viralizarse el caso Castillo, rápidamente, el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Manzur, se manifestó sobre esta polémica y sobre la chance de que Ecuador pueda ser descalficiado.

Así quedaría la tabla de posiciones si fuera descalificado Ecuador

Con el 'boom' por el caso Byron Castillo, rápidamente se especuló con que Ecuador pueda ser descalificada de las Eliminatorias Conmebol y, por ende, no podría estar en Qatar 2022. Así beneficiaría a alguna selección sudamericana para llegar al Mundial de acuerdo a la tabla de posiciones.

La explosión del caso: la supuesta partida de nacimiento de Byron Castillo

El caso Byron Castillo ya lleva larga data donde lo acusan de no ser ecuatoriano, pero volvió a ser noticia el pasado 26 de abril cuando el periodista colombiano Sebastián Bejarano publicó en Twitter la supuesta partida de nacimiento del jugador, la cual indica que nació en Tumaco, Nariño, en Colombia. A partir de esto, tanto colombianos como chilenos empezaron a estudiar la chance de poder denunciar esto y sacar provecho para llegar a Qatar 2022.