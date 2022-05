Parte de Sudamérica está a la expectativa de lo que pueda ocurrir con una de las plazas de Conmebol para el Mundial de Qatar 2022. Es que si bien la selección de Ecuador piensa en la Copa del Mundo, el caso Byron Castillo lo pone en riesgo de ser descalificado e ilusiona a los seleccionados de Chile y Colombia con una posible clasificación. Todo puede pasar en este caso que ya fue elevado a las oficinas de la FIFA.

Hace pocas semanas explotó el caso de Byron Castillo, lateral derecho de la selección ecuatoriana, que jugó varios partidos en las últimas Eliminatorias Conmebol. Sin embargo, a este jugador se lo acusa de no haber nacido en dicho país y sí en Nariño, Colombia, por lo que no sería elegible para jugar en la 'Tricolor'. Esto explotó en toda Sudamérica, sobre todo en Chile y Colombia que podrían sacar provecho de esto para llegar al Mundial de Qatar 2022, luego de haberse quedado afuera por no lograr la clasificación a través de la Eliminatorias.

En Ecuador, dan por hecho que Castillo es 100 por ciento ecuatoriano, pero en Chile creen tener posibilidades ante el reclamo que ya fue elevado hacia la FIFA e irán hasta las últimas consecuencias. Por lo pronto, aquí te hacemos un repaso con toda la cronología de lo que sucede respecto a este caso.

Los argumentos de Chile para ganar el caso

En Chile dan crédito a la denuncia y creen que posee los suficientes argumentos para que prospere. Así, la selección chilena clasificaría al Mundial de Qatar 2022. Aquí te contamos cuáles son esos argumentos.

Alfaro se manifestó sobre el caso Castillo

Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Ecuador, también se manifestó sobre la denuncia de Chile presentada ante FIFA y descartó que ese reclamo pudiese llegar a buen puerto.

La llamativa reacción de Castillo y sus compañeros de selección

Byron Castillo se manifestó en su cuenta de Instagram respecto a la denuncia de Chile por su supuesta mala inclusión. A su vez, recibió respuestas en el mismo tono de varios de sus compañeros de la selección de Ecuador.

Abogado de Castillo habla sobre el caso

José Massú, abogado de Byron Castillo, habló sobre el caso y dio a conocer su pensamiento respecto a los reclamos de Chile. "Byron Castillo ha sido, es y será hasta el día que se muera ecuatoriano", llegó a decir a una radio ecuatoriana.

Comunicado de la Federación Ecuatoriana por la denuncia de Chile

La Federación Ecuatoriana de Fútbol lanzó un comunicado donde "rechazan categóricamente cualquier intento de desestabilizar" a la institución con los reclamos conocidos públicamente. A su vez, reafirmaron que Byron Castillo es legalmente ecuatoriano.

Chile anuncia oficialmente su denuncia ante FIFA

Este viernes 6 de mayo se conoció de forma oficial la denuncia de la Federación Chilena de Fútbol contra Ecuador por la mala inclusión de Byron Castillo por no ser elegible para jugar en el seleccionado. Aquí todos los detalles sobre el reclamo que presentaron desde Chile.

Abogado de Chile promete Mundial para Chile

Eduardo Carlezzo, abogado de la Federación de Fútbol de Chile, habló sobre el caso Castillo y las posibilidades chilenas de llegar al Mundial de Qatar. Fue tan optimista que asegura que 'La Roja' estará en la cita mundialista.

Extécnico de Castillo dijo que había irregularidades con sus papeles

El técnico argentino Claudio Borghi sembró la polémica en Ecuador con unas declaraciones para RedGol donde confesó que Byron Castillo tenía problemas con sus papeles. ¿Qué dijo al respecto y qué piensa del caso?

Chile amenaza con hacer denuncias en el TAS y FIFA

Chile se pronunció de forma oficial por primera vez sobre la chance del caso Byron Castillo y dio a conocer que irá hasta las últimas consecuencias por lograr sacar provecho de la situación. Avisó que denunciará esto ante la FIFA y ante el TAS.

El caso en el rugby que podría perjudicar a Ecuador

Un caso de descalificación por mala inclusión de un rugbier hizo que España se quede sin Mundial para 2023. Es un caso muy parecido al de Byron Castillo y podría ser tomado como precedente luego de que la World Rugby se expidió ante ello de tal manera.

Chile tiene ventaja sobre Colombia si descalifican a Ecuador

La Selección Chilena tiene mucho para ganar en el caso de Byron Castillo por ciertos motivos, pero sobre todo porque serían los beneficiados en llegar a Qatar 2022 si es descalificado Ecuador.

¿Tiene efecto una posible denuncia contra Castillo y Ecuador?

El abogado FIFA, José David Jiménez, dio su parecer sobre el caso Castillo y supo elevar aún más la polémica en Chile y Colombia debido a su opinión. Para él, el caso no prosperará.

Chile decide tomar cartas en el asunto

El caso fue seriamente estudiado en Chile y para pelear por la justicia y que Ecuador sea descalificado tomó una fuerte decisión: la contratación de un abogado especialista en este tipo de casos, que ya tuvo un famoso antecedente.

Ecuador se manifiesta ante el caso Byron Castillo

Tras viralizarse el caso Castillo, rápidamente, el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Manzur, se manifestó sobre esta polémica y sobre la chance de que Ecuador pueda ser descalficiado.

Así quedaría la tabla de posiciones si fuera descalificado Ecuador

Con el 'boom' por el caso Byron Castillo, rápidamente se especuló con que Ecuador pueda ser descalificada de las Eliminatorias Conmebol y, por ende, no podría estar en Qatar 2022. Así beneficiaría a alguna selección sudamericana para llegar al Mundial de acuerdo a la tabla de posiciones.

La explosión del caso: la supuesta partida de nacimiento de Byron Castillo

El caso Byron Castillo ya lleva larga data donde lo acusan de no ser ecuatoriano, pero volvió a ser noticia el pasado 26 de abril cuando el periodista colombiano Sebastián Bejarano publicó en Twitter la supuesta partida de nacimiento del jugador, la cual indica que nació en Tumaco, Nariño, en Colombia. A partir de esto, tanto colombianos como chilenos empezaron a estudiar la chance de poder denunciar esto y sacar provecho para llegar a Qatar 2022.